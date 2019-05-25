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Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

В нижней шестерке чемпионата Украины по футболу состоялся матч "Десна" – "Арсенал", украшением которого стал гол в исполнении полузащитника хозяев Андрея Богданова в ворота своей бывшей команды. На 31-й минуте матча, проходившего в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, Богданов забил просто-таки космический гол. Потянувшись к мячу в подкате, Андрей сумел нанести феноменальный удар с 20 метров, едва не порвав сетку в правой "девятке" ворот киевского "Арсенала". Шедевр имени Богданова привел к поражению киевской команды со счетом 0:1, в результате чего она опустилась на последнее место в украинской Премьер-лиге. И если не сможет подняться с него по итогам заключительного, 32-го тура чемпионата, то вынуждена будет напрямую вылететь в Первую лигу.

  • Премьер-лига Украины. 31 тур
  • "Десна" – "Арсенал-Киев" – 1:0
  • Гол: Богданов (31)

Интересно, что Андрей Богданов выступал в киевском "Динамо", когда команду возглавлял Олег Блохин. Однако стать при нем игроком основы не сумел. "Блохин выпускал меня на все возможные позиции, кроме моей родной, меня это не устраивало. Считаю ли я методы Блохина устаревшими? Скажу так: два провальных сезона показали результат его работы в "Динамо", – говорил позже Богданов.

Как мы писали ранее, "Арсенал" остался без поддержки на решающий матч сезона из-за пощечины арбитру. Киевский клуб наказан за выходку болельщика в матче с "Черноморцем".

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны и 1 Кубок УЕФА) – у них на один трофей больше, чем у "Динамо".


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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Андрей Богданов, Десна Чернигов

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