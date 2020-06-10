Космическое приключение Пеле: в этот день 45 лет назад Король футбола стал самым "денежным" спортсменом

За время выступлений бразильца в "Космосе" посещаемость матчей по «европейскому футболу» возросла почти в 10 раз

45 лет назад в этот день Король футбола, невероятный Пеле подписал трехлетний контракт с нью-йоркским "Космосом". 10 июня 1975 года перед толпой журналистов в одном из самых модных ресторанов на Манхэттене "Клуб-21" бразильский голеадор поставил подпись под контрактом, который сделал его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Легендарный футболист потом с улыбкой рассказывал о периоде, когда американцы начали за ним охотиться. "Звездно-полосатая" история Пеле началось еще в 1971 году на Ямайке, куда клуб бразильца "Сантос" приехал, чтобы сыграть серию товарищеских матчей.

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Тогда нападающий впервые увидел двух людей в черных костюмах – Клайва Тойя и Курта Лэмма – будущих генерального менеджера "Космоса" и генерального секретаря Федерации соккера США, которые выполняли "секретное задание" своего босса – владельца могучей компании "Уорнер" Стива Росса.

Пеле / Фото: AFP

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"Вскоре я убедился, что они вынашивали одну-единственную мысль – найти путь завлечь меня в Штаты", – сказал Пеле.

Переговоры с американцами, по словам бразильца, были долгими и трудными: "Они не давали мне покоя. Бесцеремонно звонили мне и днем, и ночью. К тому же в Бразилии с легкой руки правительства началась история возвращения меня в сборную для участия в чемпионате мира 1974 года. Я не хотел этого делать, чувствовал, что ни психологически, ни физически не готов пройти все снова после нашего триумфа на мировом первенстве 1970 года в Мексике. И я решил более внимательно рассмотреть предложение из США".

В Европе, узнав о намерении бразильского форварда перебраться в США, тоже переполошились. Мадридский "Реал", итальянские "Милан" и "Ювентус" готовы были выложить любые деньги за Короля футбола. И шумиха, которая поднялась вокруг Пеле, подстегнула американцев к решительным действиям. К переговорному процессу подключили даже главу Госдепа США Генри Киссинджера.



Пеле дает автограф президенту США Ричарду Никсону

И 34-летний Пеле сдался. До этого он восемь месяцев не играл, заявив о завершении карьеры. Норешение вернуться в большой спорт Пеле принял в связи с возникшими у него серьезными денежными проблемами из-за недобросовестных финансовых советников, а также из-за​ стремления помочь росту популярности в США "этой прекрасной игры" — как он нередко называет футбол.

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Пеле подписал трехлетний контракт на 2,8 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он дебютировал за "Космос" 15 июня 1975 года против "Торнадо Далласа" на стадионе Даунинг в Нью-Йорке и забил на последних минутах, что спасло команду от поражения – 2:2.

Свидетелями первого гола Короля футбола в США стали 21 278 человек, пришедших на нью-йоркский "Даунинг-Стэдиум", на котором обычно играли в бейсбол. Это был невероятный по тем временам интерес к "соккеру" для США. А за время выступлений Пеле в "Космосе" посещаемость матчей по "европейскому футболу" возросла там почти в 10 раз.

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