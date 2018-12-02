Дарко Ковачевич: "Можем обыграть как Португалию, так и Украину"

После сегодняшней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине свое мнение о составе группы B, в которую попали команды Португалии, Украины, Сербии, Литвы и Люксембурга, высказали сразу три представителя сборной Сербии. Это спортивный директор Дарко Ковачевич, главный тренер Младен Крстаич и капитан Александар Коларов.

"Возможно, Португалия является фаворитом на бумаге, но я думаю, что мы можем обыграть как Португалию, так и Украину, – заверил Ковачевич. – И тогда выйдем в финальную часть чемпионата Европы. Важно, чтобы мы к каждому матчу отнеслись серьезно и тогда у нас есть все качества для достижения результата".

"Португалия, как первая команда группы и нынешний чемпион Европы, и, конечно же, Украина и мы, будем бороться за два места в финальной части Евро-2020", – сказал Крстаич.

"Мы довольны жребием, – сообщил Коларов. – Португалия является действующим чемпионом Европы. Украина и мы хотим добиться хорошего результата, а Литва и Люксембург достаточно неудобные соперники. Мы будем сражаться с Украиной и Португалией за первые два места, но не намерены недооценивать Люксембург и Литву".

Напомним, что все матчи отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь. По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.