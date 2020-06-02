"Козлы" не устояли перед "быками": обзор матча "Кельн" – "Лейпциг" в чемпионате Германии

Заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии порадовал болельщиков большим количеством забитых мячей. "Кельн" и "Лейпциг" на двоих наколотили шесть мячей, но хозяева поля в очередной раз оказались в роли проигравших. Мы уже писали, что после возобновления чемпионата Германии хозяева выиграли лишь 20 процентов матчей, а последние результаты только усугубили эту ситуацию.

Правда, в этот раз у хозяев был шанс изменить статистику. Уже на седьмой минуте матча "козлы" открыли счет после удара Кордобы. Но гости еще до перерыва смогли сравнять счет, а затем и выйти вперед.

Во втором тайме команды выдали ударные семь минут, в течение которых были забиты три мяча – один на счету "Кельна" и два – у "Лейпцига".

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"Кельн" – "Лейпциг" – 2:4

Голы: Кордоба (7), Модест (55) – Шик (20), Нкунку (38), Вернер (50), Ольмо (57)

"Кельн": Хорн, Шмитц (Хорхе Мере, 75), Ляйстнер, Чихос, Каттербах, Схири, Хектор, Кайнц (Дрекслер, 58), Реджбечай (Тильманн, 58), Якобс (Теродде, 75), Кордоба (Модест, 24).

"Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Адамс, 59), Ольмо (Форсберг, 84), Нкунку, Шик (Айдара, 68), Вернер.

Предупреждения: Ляйстнер (30), Дрекслер (61), Форсберг (89).

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