Крах Лондона: греческий "Олимпиакос" в Англии выбивает "Арсенал" из еврокубков

Крайне неудачно складываются для лондонских команд февральские матчи плей-офф в еврокубках. В Лиге чемпионов первые поединки 1/8 финала на своих полях немецким клубам проиграли "Тоттенхэм" и "Челси" – "Лейпцигу" (0:1) и "Баварии" (0:3) соответственно. А "Арсенал" уже в ночь на пятницу вообще выбыл из Лиги Европы. Причем также уступив на домашней арене, да еще и в 1/16 финала. Узнайте все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Обидчиком "канониров" стал греческий "Олимпиакос". Команду из Пирея даже не смутило поражение на своем стадионе неделю назад (0:1). В ответной встрече команды действовали в довольно закрытом стиле. В начале второго тайма сенегальский защитник гостей Папе Абу Сиссе вовремя подключился к розыгрышу углового и восстановил равновесие по сумме двух встреч. Так игра дошла до "экстратайма".

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Уже во втором дополнительном тайме габонский форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг красивым ударом в падении через себя сравнял счет и, казалось, поставил точку в противостоянии. Однако "Олимпиакос" не сложил руки и на 119-й (!) минуте марокканец Юссеф Эль-Араби принес драматическую победу грекам – 2:1. Хотя уже в добавленное время тот-таки Обамеянг мог сравнять счет, но пробил мимо...

Смотрите видеообзор матча "Арсенал" – "Олимпиакос".

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