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Красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу

12 июня, 22:29

Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Женская сборная германии одержала вторую победу на чемпионате мира 2019 года. Во втором туре группового этапа немки обыграли команду Испании со счетом 1:0. Единственный гол в матче записала на свой счет красавица Сара Дебриц, выступающая на позиции полузащитницы. Девушка защищает цвета французского "ПСЖ", а за национальную команду Германии выступает с 2013 года.

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Саре всего 24 года, а она уже победительница чемпионата Европы (2013 год), обладательница золотой медали Олимпиады-2016, а до этого становилась победительницей чемпионата мира и Европы в младшей возрастной категории.

Германия после двух побед возглавляет турнирную таблицу группы В. Испания располагается на втором месте, у них на три балла меньше.

#Группа BИBНПГО
1.Германия (Ж)22002:06
2.Испания (Ж)21013:23
3.Китай (Ж)10010:10
4.Южная Африка (Ж)10011:30

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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