Красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу
Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц
Женская сборная германии одержала вторую победу на чемпионате мира 2019 года. Во втором туре группового этапа немки обыграли команду Испании со счетом 1:0. Единственный гол в матче записала на свой счет красавица Сара Дебриц, выступающая на позиции полузащитницы. Девушка защищает цвета французского "ПСЖ", а за национальную команду Германии выступает с 2013 года.
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Саре всего 24 года, а она уже победительница чемпионата Европы (2013 год), обладательница золотой медали Олимпиады-2016, а до этого становилась победительницей чемпионата мира и Европы в младшей возрастной категории.
Германия после двух побед возглавляет турнирную таблицу группы В. Испания располагается на втором месте, у них на три балла меньше.
|#
|Группа B
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (Ж)
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|2.
|Испания (Ж)
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|3.
|Китай (Ж)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Южная Африка (Ж)
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
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