Красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу

Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Женская сборная германии одержала вторую победу на чемпионате мира 2019 года. Во втором туре группового этапа немки обыграли команду Испании со счетом 1:0. Единственный гол в матче записала на свой счет красавица Сара Дебриц, выступающая на позиции полузащитницы. Девушка защищает цвета французского "ПСЖ", а за национальную команду Германии выступает с 2013 года.

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Саре всего 24 года, а она уже победительница чемпионата Европы (2013 год), обладательница золотой медали Олимпиады-2016, а до этого становилась победительницей чемпионата мира и Европы в младшей возрастной категории.

Германия после двух побед возглавляет турнирную таблицу группы В. Испания располагается на втором месте, у них на три балла меньше.

# Группа B И B Н П Г О 1. Германия (Ж) 2 2 0 0 2:0 6 2. Испания (Ж) 2 1 0 1 3:2 3 3. Китай (Ж) 1 0 0 1 0:1 0 4. Южная Африка (Ж) 1 0 0 1 1:3 0

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Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

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