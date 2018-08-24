Красавица-жена ушла от футболиста, когда он получил тяжелую травму

Ольга Нобоа-Романова, супруга полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, сообщила о разрыве с футболистом. По словам Романовой, они с Нобоа сохранили дружеские отношения. Объявление было сделано после того, как Нобоа выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена и перенес тяжелую операцию.

"Прошу угомониться публику моей Инста странички! Первое и самое важное, — операция, слава Богу, прошла успешно.

Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!

И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!", – написала Нобоа-Романова в соцсетях.

33-летний Нобоа играет в России с 2007 года. До "Зенита" он выступал за "Рубин", "Динамо" и "Ростов". У них с Романовой двое детей.

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Напомним, что вчера футболисты "Зенита" одержали волевую победу над норвежским "Мольде" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Питерцы выиграли – 3:1.