Кращi клуби УПЛ

Детально - про досягнення найбільш сильних українських команд як на внутрішній арені, так і в єврокубках

Сьогодні в українському футболі спостерігається тотальне домінування двох грандів, а саме мова йде, звичайно ж, про столичне "Динамо" і донецький "Шахтар". Втім, незважаючи на те, що в національному чемпіонаті за першу сходинку борються незмінно тільки ці два клуби, в українській першості все ж є й інші команди, які хоч і значно поступаються за класом лідерам, але, тим не менш, на фоні інших учасників виглядають вельми гідно, тому в список найбільш успішних українських команд, однозначно, увійдуть не тільки два гранда українського футболу. Проте, букмекери приймають ставки практично на будь-які команди і, використовуючи промокод 1XBET, ви можете зробити свій прогноз на результат матчу за участю улюбленого клубу. Втім, не забувайте про те, що грати треба обережно і з усією відповідальністю. Ну а ми більш детально поговоримо про досягнення найбільш сильних українських команд як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

На першому місці, звичайно ж, розташувалася найбільш титулована команда УПЛ київське "Динамо". Біло-сині 15 разів ставали чемпіонами країни, а головним досягненням киян в єврокубках став півфіналу Ліги Європи сезону 2008-2009, де динамівці програли своєму головному конкуренту по чемпіонату "Шахтарю", який потiм став тріумфатором турніру.

Власне, донецький "Шахтар". Саме ця команда стала першим українським клубом, якому вдалося завоювати Кубок УЄФА. Що стосується досягнень на внутрішній арені, то тут в активі донеччан 11 титулів тріумфатора УПЛ і 12 кубків України, не кажучи вже про перемоги в Суперкубку країни. Крім того, "гірники" регулярно виступають і в Лізі Чемпіонів. Мабуть, саме протистояння двох найсильніших команд є одним з факторів, який приваблює любителів футболу до внутрішньої першості країни.

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Незважаючи на те, що "Ворскла" існує вже понад півстоліття, в регулярнiй українській першості ця команда бере участь трохи більше 20 років. При цьому, клубу вдалося завоювати третю сходинку за підсумками сезону 2017/18, а в 2009 році полтавці змогли завоювати Кубок України. На фонi інших команд учасниць УПЛ "Ворскла" регулярно тяжіє до верхніх рядків турнірній таблиці і демонструє непогану гру.

Ще один бронзовий призер чемпіонату України – луганська "Зоря". Це досягнення підкорилося луганчанам в сезоні 2016/17, а роком раніше "Зорі" вдалося стати фіналістом Кубка України. Примітно, що "Зоря" також активно бере участь і в Лізі Європи, причому далеко не всім українським клубам, за винятком "Шахтаря" і "Динамо", вдається пробитися в єврокубки.

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Ще один міцний середняк УПЛ – футбольний клуб "Маріуполь", причому команді довелося проробити чималий шлях, щоб вибратися в елітний український чемпіонат. Бере участь "Маріуполь" також і в кваліфікації Ліги Європи, проте скласти конкуренцію українським грандам, звичайно ж, на даний момент не може.

Цікавий колектив представляє і команда "Олімпік" з того ж Донецька. Варто відзначити, що колектив досить молодий, якщо порівнювати його зі старожилами УПЛ, проте той факт, що "Олімпіку" вдалося зайняти четверте місце за підсумками сезону 2016-17, говорить багато про що, оскільки цей клуб далеко не топовий, і вагомі досягнення, що дозволили клубу боротися за гру в єврокубках, є приємною ознакою для фанатів команди.

Отже, як ми бачимо, в українській першості можна виділити чимало цікавих команд, які здатні, в тому числі, боротися і за місця в єврокубках. Саме тому кожен новий сезон гравці чекають з нетерпінням і пристрасно вболівають за своїх улюбленців.

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