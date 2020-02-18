Красиво живешь: одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом

"Ну такое" - ответил на реплику Дениса Попова его партнер Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

Защитник "Динамо" Денис Попов потроллил своего одноклубника Георгия Цитаишвили, который выложил в Instagram фотографию, показав, как отдыхает в spa-центре под Киевом накануне возобновления футбольного сезона. Напомним, перед возвращением домой со сборов в Турции "Динамо" Киев обыграло "Динамо" Тбилиси – команду с исторической родины украинца Цитаишвили.

Красиво жить, как говорится... – прокомментировал Денис Попов фото Цитаишвили, принимающего джакузи на открытом воздухе в теплую киевскую зиму

Ну такое, не очень красиво живется, – отшутился Георгий Цитаишвили

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Иронию Георгия Цитаишвили можно отчасти понять. Вместе с Поповым прошлым летом они стали героями молодежного чемпионата мира в Польше. Но если Попов после этого превратился в основного футболиста "Динамо", то про Цитаишвили такого не скажешь.

Смотрите, как забивает Цитаишвили за сборную

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Хотя, напомним, именно Цитаишвили забил первый гол "Динамо" в 2020 году. "На 90 процентов заслуга в этом забитом мяче – Шепелева", – благодарил своего ассистента после игры с "Легией" Цитаишвили.

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