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"Красная фурия" составила Украине компанию на Евро-2020: обзор матча Швеция – Испания

16 октября, 09:17

Испанская сборная спасла ничью в Стокгольме и пробилась на чемпионат Европы вслед за командой Шевченко

Испанцы вырвали ничью в матче со шведами

Испанцы вырвали ничью в матче со шведами / Фото: Getty Images

Сборная Испании сумела уйти от поражения на 92-й минуте отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со Швецией, который состоялся на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме. Встреча закончилась вничью – 1:1. Испанцы набрали 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго. Таким образом, "фурия роха" гарантировала себе участие в финальной стадии европейского первенства.

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Ранее добиться досрочной квалификации на чемпионат Европы удалось сборной Украины, обыгравшей Португалию, а также командам Бельгии, Италии, Польши и России.

Обзор матча Швеция – Испания (1:1)

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Швеция – Испания – 1:1
Голы: Берг, 50 – Родриго, 90+2
Швеция: Ольсен – Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон – Ларссон, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг – Куайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)
Испания: Де Хеа (Кепа, 60) – Карвахаль (Навас, 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат – Руис, Родри, Алькантара (Родриго, 66) – Оярсабаль, Морено, Себальос
Предупреждения: Ольссон, Берг – Себальос, Руис, Родри

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Турнирное положение в группе F

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ862019-520
2 ШВЕЦИЯ843118-915
3 РУМЫНИЯ842217-814
4 НОРВЕГИЯ825113-1011
5 ФАРЕРЫ81074-233
6 МАЛЬТА81072-183

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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Источник: Сегодня|Спорт

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