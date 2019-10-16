"Красная фурия" составила Украине компанию на Евро-2020: обзор матча Швеция – Испания

Сборная Испании сумела уйти от поражения на 92-й минуте отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со Швецией, который состоялся на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме. Встреча закончилась вничью – 1:1. Испанцы набрали 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго. Таким образом, "фурия роха" гарантировала себе участие в финальной стадии европейского первенства.
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Ранее добиться досрочной квалификации на чемпионат Европы удалось сборной Украины, обыгравшей Португалию, а также командам Бельгии, Италии, Польши и России.
Обзор матча Швеция – Испания (1:1)
Швеция – Испания – 1:1
Голы: Берг, 50 – Родриго, 90+2
Швеция: Ольсен – Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон – Ларссон, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг – Куайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)
Испания: Де Хеа (Кепа, 60) – Карвахаль (Навас, 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат – Руис, Родри, Алькантара (Родриго, 66) – Оярсабаль, Морено, Себальос
Предупреждения: Ольссон, Берг – Себальос, Руис, Родри
Турнирное положение в группе F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|8
|6
|2
|0
|19-5
|20
|2
|ШВЕЦИЯ
|8
|4
|3
|1
|18-9
|15
|3
|РУМЫНИЯ
|8
|4
|2
|2
|17-8
|14
|4
|НОРВЕГИЯ
|8
|2
|5
|1
|13-10
|11
|5
|ФАРЕРЫ
|8
|1
|0
|7
|4-23
|3
|6
|МАЛЬТА
|8
|1
|0
|7
|2-18
|3
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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".
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