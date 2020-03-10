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Красная карточка не помеха: динамовец Шепелев сможет сыграть в Кубке Украины против "Александрии"

10 марта, 22:15

Александр Трикиша

Футболист был удален в поединке против "Шахтера", но уже отбыл дисквалификацию в другом турнире

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Александрии". несмотря на то, что в поединке предыдущей стадии против донецкого "Шахтера" заработал прямую красную карточку.

Согласно регламента Кубка Украины, дисквалификация за прямую красную карточку переносится и на другой турнир. После матча с "Шахтером" шепелев пропустил поединок против "Колоса" в чемпионате Украины и таким образом отбыл дисквалификацию. Тем не менее, киевляне обратились обратился в Украинскую ассоциацию футбола за официальными разъяснениями и получили разрешение задействовать Шепелева в матче с "Александрией".

Ранее мы писали, что "Динамо" потеряло капитана перед матчем чемпионата Украины. Сергей Сидорчук пропустит поединок с "Десной" из-за дисквалификации.

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Ранее мы рассказывали, что в чемпионате Украины стали известны первая и вторая шестерки. В последний момент в ТОП-6 запрыгнул "Колос".

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Смотрите, как "Александрия" и "Динамо" играли между собой в чемпионате Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины ФК Александрия Владимир Шепелев

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня

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