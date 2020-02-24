Красная карточка в матче с "Бордо": Неймара выгнали с поля впервые с 2017 года

В заключительном матче 26-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" в Париже на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Бордо". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 и отметилась удалением главной звезды французского чемпионата Неймара, ушедшего с поля без гола.
В конце первого тайма 28-летний бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение, а в добавленное ко второму тайму время, схлопотав второе предупреждение за грубый фол на полузащитнике "Бордо" Юссуфе Сабали, бразилец был удален с поля.
Отметим, что в предыдущий раз Неймар видел перед собой красную карточку в октябре 2017 года в матче чемпионата Франции с "Марселем" (2:2), получив предупреждения на 85-й и 87-й минутах.
Как удаляли Неймара в игре с "Бордо"
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Добавим, что в текущем сезоне Неймар сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами. При этом его "ПСЖ" с 65 очками лидирует в чемпионате Франции, опережая на 13 очков "Марсель".
Смотрите, как забивает Неймар
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