Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Красная карточка в матче с "Бордо": Неймара выгнали с поля впервые с 2017 года

24 февраля, 08:10

В поединке против клуба из винной столицы Франции форвард "ПСЖ" не забил, зато отметился удалением

В заключительном матче 26-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" в Париже на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Бордо". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 и отметилась удалением главной звезды французского чемпионата Неймара, ушедшего с поля без гола.

В конце первого тайма 28-летний бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение, а в добавленное ко второму тайму время, схлопотав второе предупреждение за грубый фол на полузащитнике "Бордо" Юссуфе Сабали, бразилец был удален с поля.

Отметим, что в предыдущий раз Неймар видел перед собой красную карточку в октябре 2017 года в матче чемпионата Франции с "Марселем" (2:2), получив предупреждения на 85-й и 87-й минутах.

Как удаляли Неймара в игре с "Бордо"

Реклама

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

Читайте также: Twitter "Барселоны" сообщил о возвращении Неймара в каталонский клуб

Добавим, что в текущем сезоне Неймар сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами. При этом его "ПСЖ" с 65 очками лидирует в чемпионате Франции, опережая на 13 очков "Марсель".

Смотрите, как забивает Неймар

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Франции псж Неймар удаление Бордо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...