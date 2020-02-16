Удалений больше, чем очков – уникальное "достижение" "Тулузы" среди команд элитных чемпионатов

"Тулуза" готовится покинуть высший дивизион Франции / Фото: Reuters

Главный аутсайдер французской Лиги 1, "Тулуза", в сезоне 2019/2020 набрала всего 13 очков из 75 возможных в 25 матчах чемпионата. Уже вряд ли кто-то сомневается, что команда покинет элитный дивизион. Но при этом "Тулуза" отметилась особенным "достижением" среди всех команд пяти самых сильных европейских национальных чемпионатов. Читайте также, как в Испании перенесли доигровку скандального матча команды украинца Зозули.

В 2020 году команда из Тулузы проиграла четыре матча из пяти, всего раз разойдясь с соперником ничьей и набрав одно очко. Зато в новом году команда заработала две красные карточки. Причем случилось это вчера вечером, когда во встрече с "Ниццей" были удалены сразу два футболиста хозяев: Рубен Габриэльсен (на 27-й минуте) и Стивен Морейра (на 77-й). Что интересно, при счете 0:1 "Тулуза" могла отыграться, но на 91-й минуте не забила 11-метровый, а затем пропустила мяч на 95-й минуте – 0:2.

Таким образом, в этом году аутсайдер французской лиги заработал больше удалений, чем очков. Такого никому не удалось совершить в топ-5 чемпионатах Европы.

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