"Красным дьяволам" победа нужнее: прогноз на дерби Манчестера от Кирилла Круторогова

Сегодня в центральном матче 29 тура чемпионата Англии встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Поединок стартует в 18:30. Мы проводим онлайн-трансляцию "МЮ" – "МанСити" с фото и комментариями. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз на матч от комментатора каналов "Футбол" Кирилла Круторогова.

Анонс дерби Манчестера от Кирилла Круторогова:

Манчестер – "красный" или "голубой"? В воскресенье этот извечный спор будет актуальным. "МЮ" имеет реальные шансы вернуться в зону Лиги чемпионов, отставая от нужной позиции лишь на три очка. В декабре они уже обыгрывали "горожан", к тому же на их поле.

У "Сити" крайне напряженный календарь, когда они менее чем за месяц проведут восемь матчей во всех турнирах, в том числе два против "Реала" в Лиге чемпионов. В Англии они отстают от "Ливерпуля" на 22 очка, имея игру в запасе, и мало верят в свои чемпионские шансы.

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В лазарете "МЮ" – Рэшфорд, "МанСити" – Де Брюйне, и для обеих команд это существенные потери. Однако статус дерби гарантирует нам напряженную борьбу.

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ПРОГНОЗ ОТ КРУТОРОГОВА. Осмелюсь предположить, что "красным дьяволам" победа в этой игре важнее и нужнее, и если ранее со стороны "горожан" это компенсировалось более классной игрой, то сейчас, возможно, настрой немного не тот, поэтому не удивлюсь, если Сульшер во второй раз за сезон обыграет Гвардиолу в Премьер-лиге.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ. Эксперты букмекерских контор считают футболистов Гвардиолы фаворитами встречи. Коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.75, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.20. Таким образом, эксперты установили такую вероятность исхода дерби Манчестера: победа "МЮ" – 22 процента, ничья – 23 процента, победа "МанСити" – 55 процентов.

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

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