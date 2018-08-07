Красный цвет в моде: "Реал" представил запасной комплект формы

Сегодня, 11:15

"Королевский клуб" ранее уже выступал в форме такого же цвета

Фото Twitter
Фото Twitter

Мадридский "Реал" представил третий комплект формы. Эту информацию подтверждает Twitter "сливочных". Форма предоставлена техническим спонсором клуба Adidas. Главной звездой презентации стал форвард "Королевского клуба" Карим Бензема.

Напомним, что сезон для "Реала" стартует матчем против "Атлетико" в чемпионате Испании. Встреча состоится 15-го августа.

Сейчас "Реал" готовится к сезону в США, где принимает участие в Международном кубке чемпионов. На предсезонном турнире хорошо проявляет себя новичок команды украинский голкипер Андрей Лунин. Тренер "Реала" похвалил украинского вратаря Андрея Лунина и назвал его игру против "Ювентуса" "феноменальной".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Мы уже сообщали, что полузащитник Лука Модрич хочет покинуть "Реал". Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат и Кубок Испании.

Ранее мы писали, что "Реал" назвал цену за Луку Модрича и она составила внушиительные 750 миллионов евро. "Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 миллионов евро", – сказал президент мадридского клуба Флорентино Перес.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Источники:

ua-football, Сегодня|Спорт

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