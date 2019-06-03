Красный парад: более 750 тысяч фанов вышли на улицы поздравить "Ливерпуль"

Футболисты "Ливерпуля" проехались по городу на автобусе в честь победы в Лиге чемпионов

Парад чемпионов в Ливерпуле. Фото: AFP

Более 750 тысяч человек отпраздновали победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Лиге чемпионов сезона-2018/19 на параде, который состоялся в воскресенье в британском городе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию города.

В финальном матче "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0:

Автобус с открытым верхом, с крыши которого толпу приветствовали футболисты, поочередно поднимая в воздух заветный кубок, медленно проследовал к набережной через центр города, утопавший в красном – цвете английской команды. В воздух летели красные конфетти, над толпой поднимался красный дым файеров и реяли красные флаги болельщиков, также традиционно одетых в красное. Приветственные крики и звуки знаменитого гимна "Ливерпуля" – You'll never walk alone ("Ты никогда не будешь один") не смолкали в городе до глубокой ночи.

По оценкам городского совета, устроившего воскресный парад, в нем приняли участие до полумиллиона человек. При этом полиция и мэр Ливерпуля Джо Андерсон дали более впечатляющую оценку, заявив, что победу любимой команды на улицах города праздновали свыше 750 тыс. болельщиков. Хотя население Ливерпуля едва превышает 550 тыс. человек, в городской аггломерации в целом проживает почти 2,5 млн, так что названная цифра не представляется завышенной, особенно с учетом того, что многие участники парада признавались журналистам, что проделали путь длиной в десятки, а то и сотни километров.



























"Мы завоевали трофей и будем продолжать бороться за новые, – заявил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Мы на сто процентов стремимся к новым победам, и я могу сказать, что для этих ребят это только начало. Они в том прекрасном возрасте, когда лучшее время в карьере у них впереди".

"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).

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