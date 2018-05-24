Красотки "Вольфсбурга": фотографии из соцсетей участниц финала Лиги чемпионов в Киеве

В четверг в 19:00 на стадионе "Динамо" им.Валерия Лобановского начнется финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Анонс финала женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее".

В заявку "Вольфсбурга" вошли 25 девушек: в списке 16 немецких футболисток, две швейцарки, по одной представительнице Швеции, Исландии, Дании, Польши, Венгрии, Бельгии и Норвегии. Средний возраст – 25 лет.

Эксперты букмекерских контор считают французский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" в основное время составляет 1.95, на победу "Вольфсбурга" – 4.20, на ничью – 3.30. Котировки на завоевание трофея: 1.47 – 2,70 в пользу "Лиона".

Кто же эти девушки, которые сегодня сыграют в главном матче сезона в женском футболе? Мы подготовили для вас подборку фотографий всех футболисток немецкого "Вольфсбурга". Наслаждайтесь!

Вратари "Вольфсбурга"

Альмут Шульт, 27 лет, Германия

Яна Бурмайстер, 29 лет, Германия

Мерле Фромс, 23 года, Германия

Мелина Лек, 17 лет, Германия

Защитники "Вольфсбурга"

Луиза Венcинг, 23 года, Германия

Нилла Фишер, 33 года, Швеция

Катарина Баунах, 29 лет, Германия

Бабетт Петер, 30 лет, Германия

Мерет Виттье, 18 лет, Германия

Ноэлль Мариц, 22 года, Швейцария

Мария-Йелле Ведемайер, 21 год, Германия

Франциска Фребиг, 25 лет, Германия

Полузащитники "Вольфсбурга"

Жанетт Якобфи, 28 лет, Венгрия

Сара-Бьорк Гуннарсдоттир, 27 лет, Исландия

Анна Блессе, 31 год, Германия

Анна-Лена Штольце, 17 лет, Германия

Лара Дикенманн, 32 года, Швейцария

Изабель Кершовски, 30 лет, Германия

Лена Гесслинг, 32 года, Германия

Нападающие "Вольфсбурга"

Тесса Вулларт, 25 лет, Бельгия

Александра Попп, 27 лет, Германия

Эва Пайор, 21 год, Польша

Саманта Штойервальд, 19 лет, Германия

Пернилле Хардер, 25 лет, Дания

Каролине Грэм-Хансен, 23 года, Норвегия

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