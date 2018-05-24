Красотки "Вольфсбурга": фотографии из соцсетей участниц финала Лиги чемпионов в Киеве

Сегодня, 11:18

25 футболисток попали в заявку немецкого клуба на киевский финал Лиги чемпионов

Футболистки &quot;Вольфсбурга&quot;. Фото Instagram
Футболистки "Вольфсбурга". Фото Instagram

В четверг в 19:00 на стадионе "Динамо" им.Валерия Лобановского начнется финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Анонс финала женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее".

В заявку "Вольфсбурга" вошли 25 девушек: в списке 16 немецких футболисток, две швейцарки, по одной представительнице Швеции, Исландии, Дании, Польши, Венгрии, Бельгии и Норвегии. Средний возраст – 25 лет.

Эксперты букмекерских контор считают французский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" в основное время составляет 1.95, на победу "Вольфсбурга" – 4.20, на ничью – 3.30. Котировки на завоевание трофея: 1.47 – 2,70 в пользу "Лиона".

Кто же эти девушки, которые сегодня сыграют в главном матче сезона в женском футболе? Мы подготовили для вас подборку фотографий всех футболисток немецкого "Вольфсбурга". Наслаждайтесь!

Вратари "Вольфсбурга"

Альмут Шульт, 27 лет, Германия

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Яна Бурмайстер, 29 лет, Германия

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Мерле Фромс, 23 года, Германия

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Мелина Лек, 17 лет, Германия

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Защитники "Вольфсбурга"

Луиза Венcинг, 23 года, Германия

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Нилла Фишер, 33 года, Швеция

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06_fischer-2

Катарина Баунах, 29 лет, Германия

07_baunach

Бабетт Петер, 30 лет, Германия

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Мерет Виттье, 18 лет, Германия

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Ноэлль Мариц, 22 года, Швейцария

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10_maritz-2

Мария-Йелле Ведемайер, 21 год, Германия

11_wedemeyer

Франциска Фребиг, 25 лет, Германия

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Полузащитники "Вольфсбурга"

Жанетт Якобфи, 28 лет, Венгрия

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Сара-Бьорк Гуннарсдоттир, 27 лет, Исландия

14_gunnarsdottir

14_gunnarsdottir-2

Анна Блессе, 31 год, Германия

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Анна-Лена Штольце, 17 лет, Германия

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Лара Дикенманн, 32 года, Швейцария

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Изабель Кершовски, 30 лет, Германия

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Лена Гесслинг, 32 года, Германия

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Нападающие "Вольфсбурга"

Тесса Вулларт, 25 лет, Бельгия

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Александра Попп, 27 лет, Германия

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19_popp-2

19_popp-3

Эва Пайор, 21 год, Польша

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20_pajor-2

20_pajor-3

Саманта Штойервальд, 19 лет, Германия

21_steuerwald

Пернилле Хардер, 25 лет, Дания

22_harder

Каролине Грэм-Хансен, 23 года, Норвегия

23_hansen

Напомним, что 26 мая в Киеве пройдет финал мужской Лиги чемпионов, а сегодня в Киеве стартует "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий
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Сегодня|Спорт

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