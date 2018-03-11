Кравец оформил дубль в ворота команды Рыбки

Нападающий "Кайериспора" и сборной Украины Артем Кравец оформил дубль в матче чемпионата Турции.

В поединке 25-го тура Суперлиги украинец дважды поразил ворота "Карабюкспора" (3:2), которые защищал Александр Рыбка.

Сначала Кравец подкараулил отскок в чужой штрафной после дальнего удара и добил мяч с нескольких метров.

А после перерыва Рыбка отдал неточную передачу на соотечественника Антона Кравченко, чем и воспользовался Кравец. Между голами украинца пенальти реализовал Дениз Туруч.

В команде гостей отличились Леандриньо и Олафур Скуалсон, но этого оказалось мало, чтобы хотя бы заработать один балл.

Добавим, что в матче также принял участие Александр Кучер, вышедший на замену на 61-й минуте.

15 января Кравец перешел из "Динамо" в "Кайсериспр" бесплатно. Киевляне отпустили своего футболиста, не дожидаясь окончания контракта.

Первый мяч за "Карабюкспор" Артем Кравец забил команде Евгения Селезнева "Акхисар Беледиеспор" в Кубке Турции, но по сумме двух матчей дальше прошла команда Селезнева. Первая встреча команд завершилась победой "Акхисар Беледиеспора" со счетом 1:0.