Кравец возвращается: "Динамо" – на пороге сенсационного трансфера под Луческу

В прошлом сезоне Артем занял последнее место в чемпионате Турции, но показал неплохую результативность

Как стало известно сегодня, киевское "Динамо" серьезно рассматривает еще один неожиданный вариант усиления атаки при помощи подписания контракта со своим бывшим нападающим Артемом Кравцом. Напомним, по итогам прошлого сезона, Кравец и его "Кайсериспор" заняли последнее место в чемпионате Турции, но футбольная федерация этой страны оставила их в высшем дивизионе, учитывая ситуацию с пандемией.

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Это уже не первый звездный ветеран, которого в последние дни сватают в "Динамо". Ранее мы писали о трансферной бомбе: к Луческу может перебраться экс-нападающий "Шахтера" Селезнев. У него солидный возраст – 35 лет. Но киевлянам Евгений может достаться совершенно бесплатно.

Также появилась информация, что Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо": на трансфер нападающего "Альбасете" намекнул кум Романа.

И вот – появился новый кандидат на усиление атакующей мощи "Динамо" в стартующем уже на этой неделе сезоне – 31-летний Артем Кравец.

Реклама Артем Кравец / Фото: Instagram

"По нашей информации, с Селезневым состоялась телефонная беседа. Сейчас этот трансфер более невозможен, чем возможен. Но самый свежий инсайд – очень велика вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец", – сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский

Интересно, что, согласно данным Transfermarkt, у Артема Кравца остался еще год контракта с "Кайсериспором", за который в прошлом сезоне он забил 8 голов в 18 матчей. Однако, по информации турецких СМИ, клуб из Кайсери попросил украинского нападающего заняться поисками новой команды, чтобы таким образом разгрузить свою зарплатную ведомость.

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Напомним, что за много лет в "Динамо", которое Артем покинул три года назад, он забил 33 гола, самые важные из которых пришлись на ответную игру 1/16 Кубка УЕФА-2009 с "Валенсией". Тогда Кравец отличился дублем, сделавшим его суперзвездой киевлян.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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