Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А

Итальянские СМИ опубликовали список самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в клубах Серии А. Общая сумма зарплат в новом сезоне лиги составила 1,1 млрд евро.

Возглавил список нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, перебравшийся в туринский клуб этим летом из "Реала" и заключивший контракт, по условиям которого он зарабатывает 31 млн в год. На второй строчке с большим отставанием от португальца расположился форвард "Милана" Гонсало Игуаин, права на которого также принадлежат "Старой синьоре". Годовой оклад аргентинца составляет 9,5 млн евро. Замыкает первую тройку еще один представитель "Ювентуса", нападающий Пауло Дибала, зарабатывающий 7 млн за сезон.

Первая десятка рейтинга:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") – € 31 млн

2. Гонсало Игуаин ("Милан") – € 9,5 млн

3. Пауло Дибала ("Ювентус") – € 7 млн

4. Миралем Пьянич ("Ювентус") – € 6,5 млн

5. Дуглас Коста ("Ювентус") – € 6 млн

6. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – € 6 млн

7. Леонардо Бонуччи ("Ювентус") – € 5,5 млн

8. Эмре Джан ("Ювентус") – € 5 млн

9. Лоренсо Инсинье ("Наполи") – € 4,6 млн

10. Мауро Икарди ("Интер") – € 4,5 млн

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.