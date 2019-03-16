Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов

Сегодня, 09:58

Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико"

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cac/540/5c8cac5407ffb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cac/540/5c8cac5407ffb.png Футбол Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико"

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить матчи с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Как сообщает источник, португалец может быть дисквалифицирован на несколько матчей из-за неприличного жеста, показанного во время ответного матча 1/8 финала турнира против "Атлетико" (3:0).

Напомним, по завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

Кроме того, на итальянский клуб может быть наложен дисциплинарный штраф. Отметим, что за подобное нарушение наставнику "Атлетико" вынесли наказание только в виде денежного штрафа.

Вчера состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" Криштиану Роналду вышел на обидчика его бывшей команды – мадридского "Реала" – голландский "Аякс".

Позже этого же дня прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Разгромивший по сумме двух матчей киевлян "Челси" встретится с командой, которую  подопечные Хацкевича обыгрывали в квалификации – "Славией" из Чехии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА

Сегодня, 09:47

В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские клубы против такого формата

Миланское дерби номер 223 и другие матчи 28 тура чемпионата Италии

Вчера, 23:26

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Вчера, 14:59

Португальский футболист стал лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала

Против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико"

Вчера, 16:25

Неприятная новость для команды Шевченко – перед матчем с нами в сборную Португалии решил вернуться Криштиану

Англичане уже в полуфинале: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Вчера, 13:20

В Ньоне определили сетку Лиги чемпионов вплоть до мадридского финала

Хотел укусить за задницу: сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду

Вчера, 11:53

Мендес призналась, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Документалка про менструацию получила Оскар

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Это что, какая-то шутка? Что пишут о Зеленском мировые СМИ

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Как бегать с большой грудью?

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев
Загрузка...

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

14 марта, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

14 марта, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

13 марта, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Умер бывший муж Лолиты

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой