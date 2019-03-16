Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов
Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико"
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить матчи с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Как сообщает источник, португалец может быть дисквалифицирован на несколько матчей из-за неприличного жеста, показанного во время ответного матча 1/8 финала турнира против "Атлетико" (3:0).
Напомним, по завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".
Кроме того, на итальянский клуб может быть наложен дисциплинарный штраф. Отметим, что за подобное нарушение наставнику "Атлетико" вынесли наказание только в виде денежного штрафа.
Вчера состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" Криштиану Роналду вышел на обидчика его бывшей команды – мадридского "Реала" – голландский "Аякс".
Позже этого же дня прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Разгромивший по сумме двух матчей киевлян "Челси" встретится с командой, которую подопечные Хацкевича обыгрывали в квалификации – "Славией" из Чехии.
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