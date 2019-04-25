Криштиану Роналду хочет увести тренера у Александра Зинченко

Звездный форвард "Юве" затевает тренерский супертрансфер

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду желает видеть на посту главного тренера клуба наставника "МанСити" Хосепа Гвардиолу. "Португалец ждет Пепа в "Юве" и считает, что назначение нового главного тренера может помочь туринцам добиться успеха в еврокубках" – сообщает испанское издание Marca. Напомним, в нынешней Лиге чемпионов Роналду и его "Ювентус" сенсационно стали жертвой дерзкого "Аякса".

В данный момент "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри. Однако со специалистом могут распрощаться уже по итогам нынешнего сезона, несмотря на досрочный выигрыш туринцами чемпионата Италии, после которого игроки бросили Аллегри в бассейн.

Ранее уже ходил слухи, что Гвардиола бросит нашего Александра Зинченко ради "Ювентуса". "Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте, – утверждал журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа. – Это информация от того же источника, который в свое время рассказал о переходе Роналду в "Ювентус".

Однако сам Гвардиола тогда эти слухи опроверг. Кстати, в СМИ уже давно муссируется тема, что именно Криштиану Роналду определяет кадровую политику в "Ювентусе". Ранее португалец назвал руководству клуба имена шести футболистов, которыми, по его мнению, "Юве" стоит усилиться в межсезонье.

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