Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу"
Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей со сборной Украины в отборе на Евро-2020 похвалили работу главного тренера нашей команды Андрея Шевченко и пообещал, что в следующих матчах португальцы будут играть лучше. Обзор матча Португалия – Украина (0:0) есть на нашем сайте.
"Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. Вы не имели много шансов, но получили результат. Это был хороший матч. Давление со стороны игроков сборной Украины? Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно левый защитник жестче других. Для Португалии это плохой старт? Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно", – заявил Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
Ранее другой игрок нашей команды Александр Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины. Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут".
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