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Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу"

Сегодня, 17:21

Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/64e/cb2/5c964ecb213d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/64e/cb2/5c964ecb213d6.jpg Футбол Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей со сборной Украины в отборе на Евро-2020 похвалили работу главного тренера нашей команды Андрея Шевченко и пообещал, что в следующих матчах португальцы будут играть лучше. Обзор матча Португалия – Украина (0:0) есть на нашем сайте.

"Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. Вы не имели много шансов, но получили результат. Это был хороший матч. Давление со стороны игроков сборной Украины? Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно левый защитник жестче других. Для Португалии это плохой старт? Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно", – заявил Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

Ранее другой игрок нашей команды Александр Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины. Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут".

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Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии, Евро-2020

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FootBoom

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