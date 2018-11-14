Криштиану Роналду купил две бутылки вина за 31 тысячу евро

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду во время поездки в Лондон на Итоговый турнир АТР потратил 31 000 евро на две бутылки вина, сообщает The Sun. 33-летний португалец отмечал день рождения дочери.

Первая бутылка обошлась футболисту в 20 000 евро – это было вино Richebourg Grand Cru, считающееся самым дорогим в мире. Вторая стоила 11 000 евро и содержала вино Pomerol Petrus 1982.

В Лондоне Роналду посетил матч первого тура Итогового чемпионата АТР Новак Джокович – Джон Иснер и попал в забавную ситуацию. Криштиану попытался поймать мяч, вылетевший на трибуны, но не удержал его, мяч отскочил от бетона и ударился в голову подружки футболиста Джорджины.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 15 матчей за "Ювентус", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее в СМИ просочилась дата свадьбы Криштиану Роналду. По данным Correio de Manha, футболист и Джорджина Родригес должны были расписаться после чемпионата мира 2018 года. Однако мундиаль завершился в середине июля, а пара так и не оформила свои отношения.