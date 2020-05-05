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Криштиану Роналду наконец-то вернулся в Италию, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин

5 мая, 09:19

Александр Трикиша

Португалец еще в марте улетел на Мадейру

Звездный нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Италию из своего родного острова Мадейра, где португалец находился с первых дней карантина. Роналду должен был прилететь в Италию еще несколько дней назад, но из-за проблем с самолетом его возвращение затянулось.

Теперь нападающий должен будет пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 дней, после чего он сможет возобновить тренировки с остальной командой 18 мая. Кстати, накануне в Италии опровергли возвращение футболистов к тренировкам после карантина, хотя команды уже вовсю возобновляют занятия, правда, с большими ограничениями.

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Ранее мы писали, что Роналду шокировал Италию: Криш мог "слить" информацию о заражении одноклубника коронавирусом. Португальский игрок через свое окружение мог подставить Дибалу, чтобы не возвращаться в Турин.

Тем временем огромные проблемы могут возникнуть у команды Роналду "Ювентуса". Туринский клуб снова обвиняют в работе с судьями. В прошлый раз скандал "кальчополи" завершился тем, что "Ювентус" лишили чемпионства и отправили в третью лигу.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" перед остановкой чемпионата Италии:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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