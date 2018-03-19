Криштиану Роналду не может договориться с налоговой

Футболист предложил 3,8 млн евро, чтобы против него закрыли дело

Форвард "Реала" Криштиану Роналду пока не может договориться с испанской налоговой о закрытии уголовного дела.

Юристы, представляющие интересы португальца, предложили уплатить 3,8 миллиона евро в качестве штрафа и судебные издержки, чтобы закрыть дело.

Но налоговики отвергли это предложение и настаивают на полной выплате всех задолженностей – 14,8 миллиона евро. Утверждается, что эту сумму Роналду сокрыл от налоговой в период с 2011 по 2014 год.

Напомним, что в этом месяце экс-чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук посетила стадион мадридского "Реала". Там она встретилась с Криштиану Роналду и обменялась с ним футболками.

Напомним, что в ноябре Родригес родила для Криштиану дочь, которую пара решила назвать Алана Мартина. У футболиста также есть трое детей от суррогатных матерей.

В конце прошлого года Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге самых богатых спортсменов мира по версии Forbes. Интересно, что в топ-10 вошел только один футболист, и то завершивший карьеру – Давид Бекхэм.