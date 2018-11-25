Криштиану Роналду, обвиняемый в изнасиловании, принял участие в акции против насилия над женщинами

Сегодня, 13:36

Португальский футболист вышел на матч против СПАЛ с красной краской на лице

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин. В рамках акции игроки итальянской Серии А в матчах 13-го тура вышли на матч с красной краской на лицах. Акция проводится в Италии уже во второй раз. Первый раз игроки протестовали против насилия в апреле. В этом же матче Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 50-летней давности.

Напомним, Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Инцидент, по словам девушки, произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. На данный момент полиция ведёт расследование. Роналду отрицает все обвинения.

Напомним, что сам Криштиану Роналду ответил на обвинения в изнасиловании: "Они хотят прославиться на моем имени".

Позже появилась информация, что Роналду подозревает "Реал" в возобновлении дела об изнасиловании. Португальский футболист считает, что за последними его проблемами стоит президент мадридского клуба.

А затем еще одна девушка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Она была готова рассказать все подробности инцидента полиции Лас-Вегаса, но дальнейшего развития эта история не получила.
футбол, чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источники:

soccernews.ru, Сегодня|Спорт

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