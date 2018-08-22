Криштиану Роналду одел всю семью в футболки "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсети фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми на фоне красивого вида на Турин. Все семейство было одето в футболки "Ювентуса".

"Семья бьянконери", – подписал Криштиану фотографию в Instagram.

Интересно, что переход Роналду в "Ювентус" поднял рейтинги смотрения чемпионата Италии. "Ювентус" в субботу со счетом 3:2 обыграл на выезде "Кьево"в матче первого тура чемпионата Италии. Игра стала для Роналду дебютной в Серии А. Португалец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, однако отличиться забитым мячом не смог. По данным Gazzetta dello Sport, за матчем наблюдали 2 330 234 телезрителя, что является четвертой по величине телеаудиторией в истории канала Sky Italia.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.