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Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком

8 июня, 20:56

Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Instagram

В воскресенье, 9 июня, в Порту состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют сборные Португалии и Голландии. За день до игры сборная Португалии ехала на автобусе. Как сообщает AS, капитан и главная звезда команды Криштиану Роналду заметил из окна юного болельщика с плакатом и попросил водителя автобуса остановиться. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" пригласил мальчика в салон автобуса и к радости ребенка и его родителей попозировал с болельщиком для совместного фото.

Португалия – Голландия смотреть онлайн трансляцию 9 июня

"Для меня всегда большая честь приезжать в сборную. Это моя национальная команда, носить эту форму – огромная гордость. Участие в таком турнире – особенный опыт, а забить здесь гол – это вишенка на торте", – прокомментировал Роналду свое участие в Лиге наций.

Также Роналду прокомментировал предстоящий поединок против сборной Голландии: "Сборная Голландии – отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах. У них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их еще сильнее. Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками", – сказал Роналду.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций сборной Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1

В другом полуфинале Голландия обыграла Англию со счетом 3:1 в дополнительное время:

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Тег Криштиану Роналду, сборная Португалии, Лига наций УЕФА

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Источники:

Сегодня|Спорт , AS.com

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