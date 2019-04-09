Криштиану Роналду поддержал игрока "Аякса", который находится в коме
"Ювентус" сыграет с голландцами в четвертьфинале Лиги чемпионов
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в преддверии матча Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса" записал видео для Альбдельхака Нури, который в следствии несчастного случая находится в коме с июля 2017-го года.
В частности, Роналду пожелал здоровья парню и сообщил, что надеется на скорейшее восстановление.
Напомним, 8 июля 2017 года во время товарищеского матча с "Вердером" Абдельхак потерял сознание на поле. Вечером того же дня он был введен в состояние искусственной комы. Затем было объявлено, что причиной потери сознания футболиста стала сердечная аритмия и его жизни ничего не угрожает. Однако через несколько дней врачи сообщили, что у Нури диагностировано необратимое повреждение мозга.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" – "Ювентус" состоится 10 апреля в Амстердаме. Начало в 22:00. В тот же день встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Сегодня также будут сыграны два других четвертьфинальных поединка.
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