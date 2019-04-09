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Криштиану Роналду поддержал игрока "Аякса", который находится в коме

Сегодня, 19:17

"Ювентус" сыграет с голландцами в четвертьфинале Лиги чемпионов

Роналду на тренировке
Роналду на тренировке. Фото: AFP
Криштиану Роналду поддержал игрока "Аякса", который находится в коме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc3/770/5cacc3770462e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc3/770/5cacc3770462e.jpg Футбол "Ювентус" сыграет с голландцами в четвертьфинале Лиги чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в преддверии матча Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса" записал видео для Альбдельхака Нури, который в следствии несчастного случая находится в коме с июля 2017-го года.

В частности, Роналду пожелал здоровья парню и сообщил, что надеется на скорейшее восстановление.

Напомним, 8 июля 2017 года во время товарищеского матча с "Вердером" Абдельхак потерял сознание на поле. Вечером того же дня он был введен в состояние искусственной комы. Затем было объявлено, что причиной потери сознания футболиста стала сердечная аритмия и его жизни ничего не угрожает. Однако через несколько дней врачи сообщили, что у Нури диагностировано необратимое повреждение мозга.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" – "Ювентус" состоится 10 апреля в Амстердаме. Начало в 22:00. В тот же день встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Сегодня также будут сыграны два других четвертьфинальных поединка.

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Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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Канал Футбол

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