Криштиану Роналду покорилось еще одно выдающееся достижение

Португальский футболист не устает устанавливать бомбардирские рекорды

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Криштиану Роналду покорилось еще одно выдающееся достижение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/08d/8c1/5c608d8c16551.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/08d/8c1/5c608d8c16551.png 2019-02-10T22:46:00+02:00 Футбол Португальский футболист не устает устанавливать бомбардирские рекорды

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:0). Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, португалец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд.

Ранее он забивал не меньше 20 голов в трех сезонах за "Манчестер Юнайтед", а также в девяти сезонах в составе мадридского "Реала".

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 млн евро. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду покорилось еще одно выдающееся достижение". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...