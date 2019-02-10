Криштиану Роналду покорилось еще одно выдающееся достижение
Португальский футболист не устает устанавливать бомбардирские рекорды
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:0). Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, португалец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд.
Ранее он забивал не меньше 20 голов в трех сезонах за "Манчестер Юнайтед", а также в девяти сезонах в составе мадридского "Реала".
34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 млн евро. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.
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