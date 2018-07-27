Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании

Испанский суд вынесет решение по делу о нарушении форвардом Криштиану Роналду налогового законодательства страны. Португалец, перешедший этим летом из "Реала" в "Ювентус", обязан выплатить сумму задолженности и штраф – общей сложностью около 19 миллионов евро. Сообщалось, что часть, 13,5 млн евро, он уже выплатил.

Кроме того, Роналду приговорят к двум годам заключения. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В Испании при не тяжких нарушениях законодательства и нарушениях по определенным статьям срок до двух лет включительно может быть условным, если ранее нарушений закона допущено не было.

Ранее Роналду признал свою вину в деле о неуплате налогов в размере 14,7 миллиона евро.

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Напомним, что недавно "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.