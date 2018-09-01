Криштиану Роналду попросил усилить его охрану
Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обеспокоен вопросом безопасности, сообщают итальянские СМИ. Он попросил клуб усилить его охрану.
Как информирует Corriere di Torino, португальцу не нравится то, что его вилла находится на слишком открытой территории. Он обратился к клубу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Первый из них должен следить за безопасностью его семьи, второй – за его виллой, а третий – следовать за футболистом всюду.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, а этим летом перешел в "Ювентус". Вместе с мадридской командой Криштиану по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании и трижды выигрывал клубный чемпионат мира.
Португалец провел два матча в чемпионате Италии, но пока не забивал. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.
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