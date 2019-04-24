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Криштиану Роналду посоветовал "Ювентусу" купить шесть футболистов

Сегодня, 13:58

Лидер туринского клуба считает, что команде нужно усилиться в межсезонье

Роналду ждет усиление состава "Ювентуса"
Роналду ждет усиление состава "Ювентуса". Фото: AFP

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обсудил с руководством клуба планы на летнее трансферное окно. Как пишут итальянские СМИ, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.

Возглавил список Роналду его соотечественник – нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в "Ювентусе" двух бывших партнеров по "Реалу" - защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник "Ромы" Костас Манолас и хавбек "Лиона" Тангай Н’Домбеле.

Отмечается, что все кандидатуры Роналду уже обсудил лично с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду – первый футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии

Напомним, что российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк – у них был контракт, рассчитанный на пять лет. 

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Тег Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

Championat.ru

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