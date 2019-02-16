Криштиану Роналду повторил свою серию 5-летней давности: "гол+пас" в трех играх подряд

Португальский форвард "Ювентуса" отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Криштиану Роналду повторил свою серию 5-летней давности: "гол+пас" в трех играх подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7c8/ace/5c67c8ace6947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7c8/ace/5c67c8ace6947.jpg 2019-02-16T10:24:54+02:00 Футбол Португальский форвард "Ювентуса" отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 24-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне" (3:0) отметился голом и результативной передачей. Португалец сделал гол и пас в трех играх подряд.

Роналду отличился подобным образом в трех матчах февраля в серии А: с "Пармой" (2 гола + 1 передача), "Сассуоло" (1+2) и "Фрозиноне" (1+1). Португалец отметился такой серией во второй раз в своей карьере, за время выступления в топовых чемпионатах. В первый раз ему это удалось в ноябре 2014 года в составе "Реала".

Напомним, что недавно Криштиану Роналду мощным ударом отправил в нокдаун партнера по команде. Португальский форвард, выбивая мяч, попал в голову Сами Хедире.

Напомним, что 5 февраля Криштиану Роналду отметил 34-летие:

Кстати, недавно Роналду продлил уникальное достижение: португалец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд. Ранее он забивал не меньше 20 голов в трех сезонах за "Манчестер Юнайтед", а также в девяти сезонах в составе мадридского "Реала".

Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

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