Криштиану Роналду против аутсайдера и другие матчи 25 тура чемпионата Италии
Расписание, результаты и трансляции всех матчей тура в итальянской Серии А
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 25 тура. Лидер чемпионата "Ювентус", который движется к рекордному восьмому подряд чемпионскому титулу, в субботу на выезде сыграет с "Болоньей". Главный преследователь Криштиану Роналду и компании – "Наполи" – в тот же день сразится с "Пармой".
Накануне стало известно, что "Рома" планирует увести тренера у "Челси": Маурицио Сарри предложили вернуться в Италию летом.
Пятница, 22 февраля:
21:30 "Милан" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2
Суббота, 23 февраля:
16:00 "Торино" – "Аталанта". ТВ: Футбол 1
21:30 "Фрозиноне" – "Рома". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 24 февраля:
13:30 "Сампдория" – "Кальяри". ТВ: Футбол 2
16:00 "Болонья" – "Ювентус"
16:00 "Кьево" – "Дженоа"
16:00 "Сассуоло" – СПАЛ
19:00 "Парма" – "Наполи". ТВ: Футбол 2
21:30 "Фиорентина" – "Интер". ТВ: Футбол 2
Понедельник, 25 февраля:
отменен "Лацио" – "Удинезе"
Трансляции матчей чемпионата Италии доступны на сайте oll.tv (в подписке).
Таблица чемпионата Италии:
"Кьево" лишен трех очков по решению федерации футбола Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|24
|21
|3
|0
|52-15
|66
|2
|НАПОЛИ
|24
|16
|5
|3
|42-18
|53
|3
|ИНТЕР
|24
|14
|4
|6
|34-17
|46
|4
|МИЛАН
|24
|11
|9
|4
|35-22
|42
|5
|РОМА
|24
|11
|8
|5
|46-31
|41
|6
|АТАЛАНТА
|24
|11
|5
|8
|51-34
|38
|7
|ЛАЦИО
|24
|11
|5
|8
|33-27
|38
|8
|ФИОРЕНТИНА
|24
|8
|11
|5
|37-26
|35
|9
|ТОРИНО
|24
|8
|11
|5
|28-22
|35
|10
|САМПДОРИЯ
|24
|9
|6
|9
|40-32
|33
|11
|САССУОЛО
|24
|7
|9
|8
|34-39
|30
|12
|ПАРМА
|24
|8
|5
|11
|25-33
|29
|13
|ДЖЕНОА
|24
|7
|7
|10
|32-41
|28
|14
|КАЛЬЯРИ
|24
|5
|9
|10
|21-35
|24
|15
|УДИНЕЗЕ
|24
|5
|7
|12
|19-31
|22
|16
|СПАЛ
|24
|5
|7
|12
|21-36
|22
|17
|ЭМПОЛИ
|24
|5
|6
|13
|30-45
|21
|18
|БОЛОНЬЯ
|24
|3
|9
|12
|19-37
|18
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|24
|3
|7
|14
|17-46
|16
|20
|КЬЕВО
|24
|1
|9
|14
|19-48
|9
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