Криштиану Роналду против аутсайдера и другие матчи 25 тура чемпионата Италии

Расписание, результаты и трансляции всех матчей тура в итальянской Серии А

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Криштиану Роналду против аутсайдера и другие матчи 25 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd2/40e/5c6fd240e677c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd2/40e/5c6fd240e677c.jpg 2019-02-22T12:53:00+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции всех матчей тура в итальянской Серии А

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 25 тура. Лидер чемпионата "Ювентус", который движется к рекордному восьмому подряд чемпионскому титулу, в субботу на выезде сыграет с "Болоньей". Главный преследователь Криштиану Роналду и компании – "Наполи" – в тот же день сразится с "Пармой".

Накануне стало известно, что "Рома" планирует увести тренера у "Челси": Маурицио Сарри предложили вернуться в Италию летом.

Пятница, 22 февраля:

21:30 "Милан" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2

Суббота, 23 февраля:

16:00 "Торино" – "Аталанта". ТВ: Футбол 1

21:30 "Фрозиноне" – "Рома". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 24 февраля:

13:30 "Сампдория" – "Кальяри". ТВ: Футбол 2

16:00 "Болонья" – "Ювентус"

16:00 "Кьево" – "Дженоа"

16:00 "Сассуоло" – СПАЛ

19:00 "Парма" – "Наполи". ТВ: Футбол 2

21:30 "Фиорентина" – "Интер". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 25 февраля:

отменен "Лацио" – "Удинезе"

Трансляции матчей чемпионата Италии доступны на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Италии:

"Кьево" лишен трех очков по решению федерации футбола Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 24 21 3 0 52-15 66 2 НАПОЛИ 24 16 5 3 42-18 53 3 ИНТЕР 24 14 4 6 34-17 46 4 МИЛАН 24 11 9 4 35-22 42 5 РОМА 24 11 8 5 46-31 41 6 АТАЛАНТА 24 11 5 8 51-34 38 7 ЛАЦИО 24 11 5 8 33-27 38 8 ФИОРЕНТИНА 24 8 11 5 37-26 35 9 ТОРИНО 24 8 11 5 28-22 35 10 САМПДОРИЯ 24 9 6 9 40-32 33 11 САССУОЛО 24 7 9 8 34-39 30 12 ПАРМА 24 8 5 11 25-33 29 13 ДЖЕНОА 24 7 7 10 32-41 28 14 КАЛЬЯРИ 24 5 9 10 21-35 24 15 УДИНЕЗЕ 24 5 7 12 19-31 22 16 СПАЛ 24 5 7 12 21-36 22 17 ЭМПОЛИ 24 5 6 13 30-45 21 18 БОЛОНЬЯ 24 3 9 12 19-37 18 19 ФРОЗИНОНЕ 24 3 7 14 17-46 16 20 КЬЕВО 24 1 9 14 19-48 9

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