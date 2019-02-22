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Криштиану Роналду против аутсайдера и другие матчи 25 тура чемпионата Италии

Сегодня, 12:53

Расписание, результаты и трансляции всех матчей тура в итальянской Серии А

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Криштиану Роналду против аутсайдера и другие матчи 25 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd2/40e/5c6fd240e677c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd2/40e/5c6fd240e677c.jpg Футбол Расписание, результаты и трансляции всех матчей тура в итальянской Серии А

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 25 тура. Лидер чемпионата "Ювентус", который движется к рекордному восьмому подряд чемпионскому титулу, в субботу на выезде сыграет с "Болоньей". Главный преследователь Криштиану Роналду и компании – "Наполи" – в тот же день сразится с "Пармой".

Накануне стало известно, что "Рома" планирует увести тренера у "Челси": Маурицио Сарри предложили вернуться в Италию летом.

Пятница, 22 февраля:

21:30 "Милан" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2

Суббота, 23 февраля:

16:00 "Торино" – "Аталанта". ТВ: Футбол 1

21:30 "Фрозиноне" – "Рома". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 24 февраля:

13:30 "Сампдория" – "Кальяри". ТВ: Футбол 2

16:00 "Болонья" – "Ювентус"

16:00 "Кьево" – "Дженоа"

16:00 "Сассуоло" – СПАЛ

19:00 "Парма" – "Наполи". ТВ: Футбол 2

21:30 "Фиорентина" – "Интер". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 25 февраля:

отменен "Лацио" – "Удинезе"

Трансляции матчей чемпионата Италии доступны на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Италии:
"Кьево" лишен трех очков по решению федерации футбола Италии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС24213052-1566
2 НАПОЛИ24165342-1853
3 ИНТЕР24144634-1746
4 МИЛАН24119435-2242
5 РОМА24118546-3141
6 АТАЛАНТА24115851-3438
7 ЛАЦИО24115833-2738
8 ФИОРЕНТИНА24811537-2635
9 ТОРИНО24811528-2235
10 САМПДОРИЯ2496940-3233
11 САССУОЛО2479834-3930
12 ПАРМА24851125-3329
13 ДЖЕНОА24771032-4128
14 КАЛЬЯРИ24591021-3524
15 УДИНЕЗЕ24571219-3122
16 СПАЛ24571221-3622
17 ЭМПОЛИ24561330-4521
18 БОЛОНЬЯ24391219-3718
19 ФРОЗИНОНЕ24371417-4616
20 КЬЕВО24191419-489

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Тег чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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