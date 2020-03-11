Криштиану Роналду сбежал от коронавируса из Италии в Португалию

Футболист не спешит возвращаться в клуб и ждет развития ситуации с карантином

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сбежал из Италии в Португалию, пока там бушует эпидемия коронавируса. По информации Tuttosport, Криштиану отправился на свой родной остров Мадейру на празднование дня рождения своей сестры и должен вернуться в расположение команды 12 марта. Ранее мы писали, что Роналду рассказал из Португалии о состоянии своей мамы после инсульта.

Сообщается, что правительство Португалии из-за вспышки коронавируса запретило полеты в Италию, однако Роналду получил специальное разрешение улететь в Италию на частном самолете.

А вот в клубе сообщили, что Роналду пока не будет возвращаться в Италию и будет ждать развития событий с эпидемией коронавируса.

"Футболист остается на Мадейре в ожидании событий, связанных с текущей чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", – говорится в сообщении на сайте туринского клуба. В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Напомним, что Италия больше всех пострадала от коронавируса в Европе. Накануне в Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса."Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт:

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