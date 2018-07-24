Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса"

Медицинский штаб "Ювентуса" был приятно удивлен результатами обследования новичка команды нападающего Криштиану Роналду.

Показатели португальского футболиста оказались ближе к тем, что обычно бывают у 20-летних игроков, в то время как Роналду 33 года. В организме форварда 7% жира, хотя средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%. Мышечная масса – 50% (средний показатель – 46%). На чемпионате мира – 2018 Роналду показал самую высокую скорость, разогнавшись до 33,98 км/ч.

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Интересно, что работники компании FIAT, которая является спонсором "Ювентуса", выразили недовольство покупкой Криштиану Роналду. Они намерены устроить забастовку. FIAT входит в холдинг Exor, который является владельцем "Ювентуса". Часть стоимости за Роналду оплатят за счет резервов завода.

В минувшем сезоне испанской Примеры Роналду принял участие в 27 матчах, забил 26 голов (3 – с пенальти) и отдал 5 результативных передач.