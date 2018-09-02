Криштиану Роналду снова не смог забить за "Ювентус"

"Ювентус" в гостях обыграл "Парму" в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Парме, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Голы у победителей забили Марио Манджукич (2-я минута) и Блез Матюиди (58). В составе "Пармы" отличился Жервиньо (33).

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду провел уже третий матч за "Ювентус" в чемпионате и снова не смог забить гол.

"Ювентус" после трех туров набрал девять очков, на счету "Пармы" одно очко.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.

Также стало известно, известно почему Криштиану Роналду пропустил церемонию награждения УЕФА. Португальский футболист собирался прилететь на церемонию из Турина на вертолете. Специально для Роналду и его близких было забронировано шесть мест в зале, где вручались награды. Однако за пару часов до начала церемонии Криштиану узнал, что лучшим игроком года по итогам сезона-2017/18 признан полузащитник "Реала" Лука Модрич. После этого форвард принял решение не лететь на церемонию.