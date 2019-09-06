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Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью

6 сентября, 18:10

Португалец попозировал на мотоцикле

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в настоящее время находится в расположении своей сборной, которой в ближайшие дни предстоит сыграть два отборочных матча к Евро-2020 – 7-го числа подопечные Фернанду Сантуша проведут гостевой поединок в Сербии, а 10-го – в Литве.

Накануне этих поединков бренд игрока CR7 представил сентябрьскую коллекцию Playfectionism. Португалец снялся с украинской моделью Лерой Бублейко.

В фотосессии девушка примерила черные джинсы и куртку, волосы слегка растрепаны – как после езды на скоростном мотоцикле, а макияж сделан максимально чувственным.

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Она сидела позади Криштиану, приобняв его.

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21-летняя девушка уже шесть лет работает со знаменитыми брендами. 

Ранее мы писали, что Роналду подрался с Неймаром на световых мечах в стиле "Звездных войн". Звездные игроки "Ювентуса" и "Пари-Сен-Жермен" снялись в рекламе.

Напомним, что в прошлом году впервые с 2008 года лучшим игроком года был признан не Месси и не Роналду. Лучшим футболистом года признали капитана сборной Хорватии.

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фотосессия Криштиану Роналду Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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