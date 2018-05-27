Криштиану Роналду стал первым игроком, выигравшим Лигу чемпионов пять раз

"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 и в третий раз подряд выиграл турнир.

Форвард мадридской команды Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, выигрывавшим Лигу чемпионов пять раз. До этого португалец делил достижение с Кларенсом Зеедорфом, Хави, Андресом Иньестой, Лионелем Месси и Жераром Пике, которые четырежды побеждали в турнире.

Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" (2014, 2016-2018) и один раз – в составе "Манчестер Юнайтед" (2008).

Напомним, что "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

"Реал" – "Ливерпуль" – 3:1

Голы: Бензема (51), Бэйл (64, 83) – Мане (55)