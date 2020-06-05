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Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов

5 июня, 19:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец заработал за 17 лет карьеры более миллиарда долларов, большая часть - зарплата в клубах

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов. Как сообщает издание Forbes, португалец за 7 лет профессиональной карьеры заработал более миллиарда долларов.

При этом 650 миллионов долларов составляет зарплата футболиста в клубах, остальная часть – доходы от спонсорских контрактов. Кстати, ранее мы писали, что на фоне кризиса из-за коронавируса в футболе могут ввести потолок зарплат. Потолок зарплат давно существует в заокеанских лигах НБА и НХЛ, а совсем недавно ограничение на зарплаты ввели в чемпионате Китая.

Роналду первый миллиардер-футболист, но в мире спорта до него этой отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

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Напомним, что Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году. В первую тройку входит завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.

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А вот самым высокооплачиваемым футболистом в мире остается Лионель Месси из "Барселоны". Он зарабатывает почти в два раза больше, чем португалец.

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус"

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футболист Криштиану Роналду миллиардеры

Источник: Сегодня|Спорт

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