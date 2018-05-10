Криштиану Роналду станет супергероем индийского комикса

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал сотрудничать с индийской мультипликационной компанией и стал героем новой анимационной серии. Роналду стал участником проекта, который занимается производством различной анимационной продукции, включая комиксы, игры и цифровой контент.

Сам португалец заявил, что очень рад новому сотрудничеству. "Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои. Поэтому я с воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами", – цитирует футболиста сайт проекта.

Глава компании Шарад Деваражан заявил, что Роналду идеально подходит на эту роль за все свои заслуги: "Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения".

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая в Киеве: травма лидера "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" оказалась несерьезной.