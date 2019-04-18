Криштиану Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус" – СМИ

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался очень расстроен вылетом своей команды из Лиги чемпионов после поражения от "Аякса" (1:2) в ответной игре 1/4 финала турнира. Как утверждает итальянская газета La Repubblica, Роналду может рассмотреть вариант смены клуба уже после следующего сезона.

Нынешний контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года. По информации источника, Роналду не устраивает уровень игры команды в его дебютный год в клубе. Он готов дать "Ювентусу" еще один шанс в следующем сезоне, но после этого может покинуть команду. При этом "Ювентус" уже в следующем туре может досрочно гарантировать себе восьмой подряд титул чемпионов итальянской Серии А.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Роналду настаивает на значительном усилении "Ювентуса" летом, которое бы помогло команде добиться серьезных успехов в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В текущем сезоне "Ювентус" также не сможет сделать дубль в Италии, поскольку ранее уже вылетел из Кубка страны после поражения от "Аталанты".

По данным портала transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Криштиану Роналду составляет 100 миллионов евро.

Напомним, что недавно Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

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