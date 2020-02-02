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Криштиану Роналду – третий в истории мирового футбола по голам за карьеру, впереди – Ромарио и Пеле

2 февраля, 18:59

Андрей Трофим

Роналду обошел Мюллера, а до показателя Ромарио осталось всего 12 мячей

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Самый популярный человек в социальных сетях, Криштиану Роналду, сегодня установил очередное достижение на футбольном поле. Португальский форвард "Ювентуса" отметился дублем в матче против "Фиорентины" в чемпионате Италии. Теперь на счету Роналду 40 голов Серии А и 50 голов в 70 играх за "Ювентус" во всех турнирах. Но главное – общее количество мячей знаменитого КриРо.

Сегодня Роналду также забил свой 721-й и 722-й голы за карьеру. Благодаря этому он обошел легендарного немецкого форварда Герда Мюллера по голам за карьеру в официальных турнирах. Теперь Роналду занимает в списке третье место, уступая лишь Ромарио (734) и Пеле (767). Впрочем, при такой скорострельности обойти Ромарио Криштиану может уже в этом сезоне, а Пеле – в следующем.

Смотрите видео двух сегодняшних голов Криштиану Роналду:

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Напомним, ранее Роналду взорвал интернет поцелуем с Дибалой – уже вторым за последнее время. Новый всплеск нежности произошел после победного гола "Ювентуса" в матче с "Пармой", который Криштиану забил как раз с передачи аргентинца. У невесты португальца есть все основания заподозрить неладное!

Читайте также: "Сперва это было невыносимо": невеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиану

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рекорд Криштиану Роналду Ювентус Турин Пеле Ромарио Герд Мюллер

Источник: Сегодня|Спорт

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