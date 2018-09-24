Криштиану Роналду установил "плаксивый" рекорд в Лиге чемпионов

Сегодня, 21:56

Португалец не сдержал эмоции в дебютном матче за "Ювентус" в главном клубном турнире Европы

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором сомнительного достижения. 33-летний португалец стал первым игроком в истории, который плакал в Лиге Чемпионов в составе трех разных клубов. Напомним, что кроме "Ювентуса" слёзы Роналду себе позволял в "Реале" и "Манчестер Юнайтед".

Роналду позволил себе лишние эмоции, когда впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов. Случилось это в матче первого тура группового этапа "Валенсия" – "Ювентус" – 0:2.

Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильом.

Позже сестра Роналду Катя Авейру прокомментировала удаление Криштиану: "Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит"

Напомним, что УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду 27 сентября. Отметим, что многие эксперты заявили, что арбитру не стоило удалять португальца, но главный орган европейского футбола вряд ли аннулирует удаление звезды.
футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

soccernews.ru

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