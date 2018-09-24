Криштиану Роналду установил "плаксивый" рекорд в Лиге чемпионов

Португалец не сдержал эмоции в дебютном матче за "Ювентус" в главном клубном турнире Европы

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором сомнительного достижения. 33-летний португалец стал первым игроком в истории, который плакал в Лиге Чемпионов в составе трех разных клубов. Напомним, что кроме "Ювентуса" слёзы Роналду себе позволял в "Реале" и "Манчестер Юнайтед".

Роналду позволил себе лишние эмоции, когда впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов. Случилось это в матче первого тура группового этапа "Валенсия" – "Ювентус" – 0:2.

Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильом.

Позже сестра Роналду Катя Авейру прокомментировала удаление Криштиану: "Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит"

Напомним, что УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду 27 сентября. Отметим, что многие эксперты заявили, что арбитру не стоило удалять португальца, но главный орган европейского футбола вряд ли аннулирует удаление звезды.