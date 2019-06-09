Криштиану Роналду вошел в ТОП-5 игроков по числу матчей за сборную в Европе

Лидер сборной Португалии сыграл за национальную команду 158 поединков

Роналду в финале Лиги наций. Фото: AFP

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов проводит свой 158-й матч за сборную. По количеству матчей за сборную Роналду вышел на пятое место в истории среди европейских игроков. Роналду опередил бывшего полузащитника сборной Эстонии Мартина Рейма (157 матчей).

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Список топ-5 лучших игроков среди европейцев по числу матчей за сборную:

Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176

Икер Касильяс (Испания) – 167

Виталий Астафьев (Латвия) – 167

Серхио Рамос (Испания) 164

Криштиану Роналду (Португалия) – 158

34-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В предыдущих 157 матчах за национальную команду форвард забил 88 голов. Кстати, хет-трик Криштиану в ворота Швейцарии вывел Португалию в финал Лиги наций.

"Я вырос в Португалии, поэтому защищать цвета своей страны – это нечто особенное. И, конечно, шанс побороться за трофеи делает матчи за сборную еще более особенными. Так было на Евро-2004 и Евро-2016, так будет и сейчас. Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома. Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове", – заявил Роналду перед финалом.

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