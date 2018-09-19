Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в Лиге чемпионов
Португалец удален в первом тайме матча "Ювентус" – "Валенсия"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален с поля в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией".
Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильом.
Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая – в Лиге чемпионов.
Напомним, что сегодня в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом".
Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.
Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Криштиану летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала",
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