Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в Лиге чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален с поля в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией".

Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильом.

Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая – в Лиге чемпионов.

Напомним, что сегодня в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом".

Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Криштиану летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала",