Криштиану Роналду все еще ответчик по делу об изнасиловании: суд перенесли
Рассмотрение дела об изнасиловании с участием наменитого футболиста перенесли из Лас-Вегаса в федеральный суд США
Адвокат Лариса Дрогобычер, представляющая интересы американки Кэтрин Майорги, заявила, что дело об изнасиловании против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не закрыто. По мнению юриста, СМИ неправильно истолковали информацию о переносе места рассмотрения дела из суда в Лас-Вегасе в федеральный суд США.
"Обвинения не были сняты. Мы отозвали дело, потому что подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по обслуживанию иностранцев. В целом мы просто поменяли место, но претензии остаются", – цитирует Дрогобычер ESPN.
Кэтрин Майорга публично обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она уверяла, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сексуально надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.
Вчера Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций. Лидер сборной Португалии отметился хет-триком в поединке против Швейцарии:
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