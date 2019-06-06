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Криштиану Роналду все еще ответчик по делу об изнасиловании: суд перенесли

6 июня, 11:27

Рассмотрение дела об изнасиловании с участием наменитого футболиста перенесли из Лас-Вегаса в федеральный суд США

Криштиану Роналду - герой матча против Швейцарии
Криштиану Роналду - герой матча против Швейцарии. Фото: AFP

Адвокат Лариса Дрогобычер, представляющая интересы американки Кэтрин Майорги, заявила, что дело об изнасиловании против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не закрыто. По мнению юриста, СМИ неправильно истолковали информацию о переносе места рассмотрения дела из суда в Лас-Вегасе в федеральный суд США.

"Обвинения не были сняты. Мы отозвали дело, потому что подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по обслуживанию иностранцев. В целом мы просто поменяли место, но претензии остаются", – цитирует Дрогобычер ESPN.

Кэтрин Майорга публично обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она уверяла, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сексуально надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Вчера Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций. Лидер сборной Португалии отметился хет-триком в поединке против Швейцарии:

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Тег суд, футболист, изнасилование, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

ESPN

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