Криштиану Роналду занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых звезд Instagram

За размещение одного рекламного поста на странице португальского футболиста придется выложить 750 тысяч долларов

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram. На первом месте модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около одного миллиона долларов. Второе место заняла певица Селена Гомес (800 тысяч долларов).

На третьей строчке расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов. В первую десятку рейтинга также вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (8-е место, 600 тысяч долларов) и форвард "Барселоны" Лионель Месси (9-е место, 500 тысяч долларов).

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Напомним, что недавно "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.