Криштиану Роналду занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых звезд Instagram

Сегодня, 11:10

За размещение одного рекламного поста на странице португальского футболиста придется выложить 750 тысяч долларов

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram. На первом месте модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около одного миллиона долларов. Второе место заняла певица Селена Гомес (800 тысяч долларов).

На третьей строчке расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов. В первую десятку рейтинга также вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (8-е место, 600 тысяч долларов) и форвард "Барселоны" Лионель Месси (9-е место, 500 тысяч долларов).

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Напомним, что недавно "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.
футбол, instagram, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость "Криштиану Роналду занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых звезд Instagram". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании

Вчера, 20:15

Португалец признал свою вину в деле о неуплате налогов

Футбол

Неймар. Фото AFP

Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку

Вчера, 14:38

Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики
Загрузка...

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

"Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча" в составе

Вчера, 13:51

Из обладателей награды карьеру продолжают только Криштиану Роналду и Лионель Месси

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Стало известно, сколько заплатит Роналду, чтобы не сесть в тюрьму

26 Июля, 20:31

Португальский футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год

Футбол

Фото fifa.com

Роналду, Месси и еще девять игроков претендуют на звание игрок года от ФИФА

24 Июля, 22:18

В кандидатах на завание лучший игрок года один защитник

Новости

Лионель Месси. Фото AFP

В России продают аккредитацию Месси на ЧМ-2018 за 650 тысяч

24 Июля, 19:13

Аргентинец отыграл четыре матча и забил один мяч
Загрузка...